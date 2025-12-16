De Europa llegó a México H3N2 hay más de 150 contagio

Lunes, 15 de diciembre de 2025

Frente a este escenario, el principal mensaje sigue siendo la prevención: completar la vacunación antigripal, extremar medidas de higiene y consultar de forma temprana ante síntomas compatibles para evitar complicaciones.

El subtipo H3N2 de influenza acelera contagios, presiona hospitales y ya circula en México; autoridades refuerzan vacunación.



La influenza A H3N2 encendió alertas sanitarias en Europa por un inicio anticipado de la temporada invernal y un marcado aumento de contagios que tensionó los sistemas de salud. El epicentro fue el Reino Unido, donde las internaciones crecieron con rapidez y obligaron a activar planes de contingencia.



En ese contexto, México confirmó más de 150 casos del mismo subtipo y detectó el primer contagio del subclado K. Según la Secretaría de Salud, el paciente evolucionó favorablemente y no presentó complicaciones, mientras el sistema de vigilancia epidemiológica mantiene un monitoreo permanente.



Especialistas explican que el brote no responde a un virus nuevo, sino a una variante conocida que acumuló mutaciones recientes. Estos cambios redujeron la inmunidad poblacional y facilitaron una mayor transmisión, incluso entre personas vacunadas en temporadas anteriores.



Las autoridades sanitarias coincidieron en que la gravedad clínica no difiere de la gripe estacional, pero advirtieron que el alto volumen de casos puede saturar hospitales en pocas semanas, como ocurrió en varios países europeos.



