Aumentarían la recompensa por datos del paradero LOAN

Jueves, 11 de diciembre de 2025

Se ordenó realizar una proyección actualizada de su rostro utilizando una técnica para facilitar su identificación.

El Juzgado Federal de Goya, que lleva adelante la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña (5), dispuso en las últimas horas una serie de medidas.



La imagen deberá ser enviada a Interpol Argentina para su carga en sistemas internacionales y difundida en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), el sistema de alertas ALERT.AR y los mecanismos del Sistema de Alerta Sofía.



También se solicitó incrementar la recompensa por datos.