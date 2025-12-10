El patriota que no se doblegó al centralismo y reavivó los ideales de San Martín

Miércoles, 10 de diciembre de 2025

Gustavo Valdés un gobernador nacionalista, un sabio de lo que fue el proceso de construcción de la Nación Argentina. Un correntino democrático que representó lo que José Francisco de San Martín tampoco avaló, unitarismo y porteñismo recalcitrante.



POR GLADIS LENCINA (Tec. Nac. en Period.)



Llegó a su fin, el 10 de diciembre del 2025, el Gobierno de un líder y conductor de una provincia pujante pero relegada a la baja coparticipación del Estado Nacional. Gustavo Valdés, un visionista de Corrientes con exponencial crecimiento autónomo internacional. Ubicada en el corazón del Mercosur pero históricamente con palos en la rueda por parte de Buenos Aires para no poder desarrollar sus puertos, su comercio fluvial y aduanas.



El Gobernador de Corrientes fue un claro defensor de los derechos del interior. Se le plantó al Presidente de la Nación y con Constitución en mano le hizo rechinar los dientes con sus reclamos por el sistema de distribución de impuestos nacionales entre Nación y Provincias, regulado por ley (Ley 23.548), siendo la "Coparticipación Federal" el concepto clave en economía y política. Cuando en pleno 2025 se les quiso correr a un costado a las provincias del tesoro nacional, no se los dejó pasar y por vías diplomáticas se los empezó a reclamar. Y justo a Corrientes, la provincia del libertador de Argentina, la tierra del padre de la Patria.



Tal como lo hizo en sus tiempos, el correntino llamado José Francisco de San Martín, hoy héroe nacional, cuyos ideales se centraron en la independencia americana, la unidad nacional, y la libertad basada en la Ilustración, promoviendo el bien común por encima del individualismo, la disciplina, la educación y una república fuerte con un gobierno estable, rechazando guerras civiles y abogando por el sacrificio y la honradez en el servicio a la Patria.



La gestión de Gustavo Valdés, un líder con una marcada vocación desarrollista definió su potencial con exportación de madera poniendo en función al puerto de Corrientes Capital, luchando por los otros puertos como el de Ituzaingó y el interior con múltiples oportunidades para pode exportar. Junto a ellos creó los polos industriales, para la producción forestal. Estos parques creados a lo largo del territorio provincial fue una apuesta a la generación de materia prima. La infraestructura está lista y los negocios en el extranjero comenzaron a vislumbrar a Corrientes para el comercio exterior como el arroz y los cítricos.



Valdés fue el Gobernador con mejor imagen política, los ciudadanos estaban conformes con su gestión y se fue porque cumplió con su mandato de ocho años, tal como establece la Constitución. Fue la prueba de que el liderazgo se construye con convicción pero también con acción. Lo que se dice, se hace con consenso y con respeto, con un espíritu dialoguista, republicano, federal y nacional, respetando el derecho por igual de cada ciudadano que habita de norte a sur y de este a oeste dentro del margen de los limites del territorio en el mapa.



Gustavo Valdés, reavivó los ideales del prócer San Martín, en las correspondencias del archivo histórico abundan las referencias a la unión nacional: “Unámonos, paisano mío, para batir a los maturrangos que nos amenazan: divididos seremos esclavos; unidos, estoy seguro de que los batiremos; hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra de honor. Mi sable no saldrá jamás de la vaina por opiniones políticas”, le escribió a Estanislao López en 1819, cuando ardía la guerra interior.



Corrientes, es una provincia que forma parte de las mas pobres del país, tal como las de la región del norte, pero eso no fue un impedimento para un visionario de un futuro mejor. Ideó y creo reuniones entre los Gobernadores de distintos partidos políticos, tal como lo es Gildo Insfrán un formoseño ultra peronista, con lìderes del PRO, radicales, entre otros, con el objetivo en común, unirse para pedir por obras para las provincias del norte.



Y como escribió San Martín en una de las frases más reveladoras de sus convicciones políticas: “El mejor gobierno no es el más liberal en sus principios, sino aquel que asegura la felicidad de los que obedecen empleando los medios adecuados a este fin”.