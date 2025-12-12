Volvió a aumentar el precio de la carne en semana sube la res

Viernes, 12 de diciembre de 2025

Desde las carnicerías advierten que los incrementos de la media res se dan cada semana y se ven obligados a trasladar esos costos al mostrador. A pesar de ser un mes de reuniones y despedidas de año, esta primera parte de diciembre.

En plena recta final del año y con un diciembre marcado por la incertidumbre económica, las carnicerías anticipan nuevos incrementos en la carne vacuna. Desde el Mercado de Productos Frescos, Hugo Lucena describió un escenario: "El panorama está muy difícil porque la carne sigue aumentando.



Según explicó, la suba es sostenida y se da todas las semanas, acompañada por una creciente dificultad para conseguir hacienda: "Está costando conseguir, y eso hace que se encarezca más", señaló.



Los incrementos llegan en las medias reses y se trasladan al mostrador de manera inevitable. "Semana a semana las medias reses vienen con aumento. No es mucho: $ 200 por kilo. Pero llega un momento que $ 400 o $ 500 ya pega en el bolsillo y tenemos que levantar", explicó.



Lucena recordó cuándo comenzó esta escalada: "Esta situación empezó a mediados de agosto y no paró hasta ahora", remarcó.



Precios

Actualmente, en el Mercado de Productos Frescos se consigue la nalga a $ 14.000; la bola de lomo, paleta y cuadrada, a $ 10.000; aguja, paleta y falda, a $ 8.000; carne molida, a $ 7.000 y el matambre, a $ 11.000. En los supermercados, los valores son significativamente superiores.



Con Navidad y Año Nuevo a la vuelta de la esquina, los cortes clásicos para la mesa familiar ya muestran un movimiento particular. "Los cortes más requeridos para las Fiestas son matambre, costilla y vacío. Seguramente, esos van a pegar un salto más", anticipó.



Diciembre atípico



A pesar de que diciembre suele ser un mes de repunte por despedidas laborales, reuniones familiares y cenas especiales, la realidad de este año es distinta: "Siempre tenemos expectativas, pero no es lo que nosotros queremos. No es lo normal que a esta altura estemos tan caídos en nuestra venta", lamentó.



La caída en la demanda de carne vacuna se refleja de manera contundente en los hábitos de compra. Mientras el precio de un kilo de costilla vacuna ronda más del doble que la porcina, muchos consumidores optan por alternativas más accesibles.



Varios informes en los últimos tiempos señalaron que, como suele ocurrir en tiempos de pérdida del poder adquisitivo, muchas familias deciden comprar cerdo o pollo, que son carnes más económicas y que rindan igual o incluso más que la de vaca.



Además, desde distintos comercios coinciden en que la dispersión de precios entre locales es cada vez mayor, lo que obliga al consumidor a buscar opciones para comparar valores antes de comprar.



En algunos cortes, la brecha entre carnicerías de barrio y supermercados puede superar los $ 2.000 o $ 3.000 por kilo, una diferencia que impacta de lleno en los bolsillos y termina definiendo hábitos de consumo.



En este contexto, comerciantes y proveedores sostienen que el comportamiento del mercado de acá a fin de año dependerá en gran medida de la estabilidad de los precios mayoristas. Si los aumentos continúan con la misma frecuencia que en los últimos meses, advierten que será muy difícil que diciembre recupere su tradicional nivel de ventas.



Por ahora, la única certeza es que el consumidor sigue ajustando y reorganizando su mesa navideña según lo que permite su presupuesto.