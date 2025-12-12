Predominan Ministros del interior en el nuevo Gobierno

Viernes, 12 de diciembre de 2025

Los ministros provinciales juraron ayer en lo que fue el primer acto de Juan Pablo Valdés como gobernador de Corrientes. Varios de los funcionarios son exintendentes.

Tal como lo había anticipado, el gobernador Juan Pablo Valdés presentó ayer al equipo de Gobierno que lo acompañará en su administración.



Este nuevo gabinete está formado en gran parte por exintendentes, por lo que se trata de funcionarios que conocen las diferentes realidades del interior provincial. Es decir que los ministros tienen un claro perfil municipalista.



Por ejemplo, este es el caso de José Irigoyen, quien fue intendente de Curuzú Cuatiá durante dos períodos consecutivos. En la misma línea, se encuentra Juan Pablo Fornaroli, quien también cumplió dos mandatos al frente de la Comuna de Mocoretá, en el sur provincial. Fornaroli juró ayer como ministro secretario general de la Gobernación.



También está el caso de Walter Chávez, quien dejó su cargo como diputado provincial, pero antes fue dos veces intendente de Bella Vista, cargo que ahora ocupa Noelia Bazzi. Chávez asumió ayer como ministro de Producción.



Le sigue Adán Gaya, que ayer asumió como ministro de Seguridad. Antes de eso, Gaya era ministro de Desarrollo Social durante los dos mandatos de Gustavo Valdés, pero fue intendente de Yapeyú durante dos períodos.



Además, está Jorge Meza, designado ministro de Obras y Servicios Públicos. Se trata del exintendente de Caá Catí, quien ahora ocupará el cargo de Claudio Polich, el nuevo intendente capitalino.



Por último, Emilio Lanari, quien fue designado ministro de Salud Pública, tras ser viceintendente capitalino.



Al asumir como gobernador este miércoles, Juan Pablo Valdés indicó que pretende avanzar con la ejecución de un plan de obras de cercanía junto a los Municipios y una gestión "centrada en las personas".



Esto anticipa un trabajo muy articulado con las 73 Comunas correntinas y con sus respectivos intendentes.



Es el perfil que trazó este nuevo Gobierno provincial, que apunta a profundizar el camino de desarrollo de Corrientes.



Composición del Nuevo Gabinete Provincial

A continuación, la lista completa de los ministros que acompañarán al gobernador Juan Pablo Valdés en esta etapa de la gestión, tras jurar en la Casa de Gobierno:



Hacienda y Finanzas: Marcelo Rivas Piasentini (ratificado)

Coordinación y Planificación: Carlos Vignolo

Educación: Ana Miño

Industria, Comercio y Trabajo: Mariel Gabur

Secretario General de la Gobernación: Juan Pablo Fornaroli

Desarrollo Social: José Yrigoyen

Salud Pública: Emilio Lanari

Producción: Walter Chávez

Obras Públicas: Jorge Meza

Turismo: Juan Enrique Braillard Poccard

Justicia: Juan José López Desimoni

Seguridad: Adán Gaya (proviene de Desarrollo Social)

Ciencia y Tecnología: Luciano Cabrera