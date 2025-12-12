Para comer todos los días las familias es necesario $566.364

Viernes, 12 de diciembre de 2025

En noviembre, las Canastas Básica Alimentaria y Total registraron alzas del 4,1% y 3,6%, respectivamente. Hoy, superar el umbral de pobreza requiere juntar un monto de al menos $1.257.329. La suba de la carne impactó de lleno en la economía.



El panorama económico argentino mostró una clara aceleración en el costo de vida durante el mes de noviembre registrando un incremento notable que impacta directamente en la calidad de vida de los hogares. El relevamiento indica que el umbral para que una familia promedio (de cuatro integrantes y que no paga alquiler) evite caer bajo la línea de la pobreza es de $1.257.329 (la Canasta Básica Total subió 3,6%)



En tanto que el informe detalla que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide estrictamente los bienes esenciales para la subsistencia aumentó un 4,1% en el undécimo mes del año. Eso denota que esa misma familia requirió $566.364 únicamente para hacerse de los alimentos esenciales que garantizan la cobertura nutricional mínima (para comer todos los días).



Este dato se alinea con la tendencia inflacionaria generalizada que atraviesa la economía nacional. El motor principal detrás de esta suba se encuentra en el sector de los alimentos. Específicamente, los precios de la carne, un componente fundamental y sensible en la dieta argentina, experimentaron alzas significativas que presionaron el costo total al alza. Este monto, al no ser alcanzado, condena a los hogares a la indigencia, una situación de vulnerabilidad extrema.



Dificultades

Este encarecimiento de los bienes básicos subraya las crecientes dificultades que enfrentan los núcleos familiares para mantener un nivel de consumo mínimo. La necesidad de disponer de más de un millón doscientos cincuenta y siete mil pesos solo para cubrir la alimentación esencial, sin considerar otros gastos básicos, refleja la profunda erosión del poder adquisitivo.



Es así que el dato de noviembre consolida un escenario de alta presión sobre el presupuesto familiar, donde la inercia inflacionaria sigue marcando el ritmo del costo de la vida para los argentinos.



Para determinar la CBT se amplía la CBA a partir de un coeficiente que mide la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia. Sobre este punto, cabe advertir que a partir de 2026 el INDEC modificará su sistema de canastas, las cuales contemplarán un mayor peso de los gastos no alimentarios sobre el total; en ese sentido, es de esperar que el nivel de pobreza aumente.



En el acumulado de 2025, la canasta alimentaria subió 26,1%, mientras que la total exhibió un alza de 22,7%. Asimismo, en términos interanuales los incrementos fueron del 28,9% y 25,5%, respectivamente.



¿De cuánto será el porcentual de inflación del último mes del año?



Las primeras estimaciones de diciembre ubican a la inflación en un rango cercano al 2,3%, según proyectó Federico Filippini de Adcap Grupo Financiero, "con riesgos sesgados al alza por incrementos en precios regulados y alimentos".



A su vez, desde EcoGo prevén que en diciembre la inflación se mantenga en niveles similares. "Por el momento manejamos una estimación del 2,3%, un poco por la dinámica propia de esta época del año, donde el consumo tiende a aumentar y otro poco por las subas en regulados como transporte y combustibles que están teniendo bastante impacto este mes también", resaltó Bisang.



"Los datos de la primera semana de diciembre muestran una nueva aceleración de los precios, con gran influencia de la carne, pero una moderación en lo que va de la segunda", sumaron desde C&T Asociados. En ese sentido, Castiglioni sumó que ya prevén que la variación interanual se ubicaría por encima del 30%.



Desde Aldazábal y Cía, resaltaron que proyectan que el proceso de desinflación gradual "se retome durante el primer trimestre de 2026". "No obstante, la reciente relajación monetaria y la posibilidad de un cambio en el esquema cambiario podrían generar presiones temporarias adicionales", enfatizaron.



De cara al año que viene, desde Equilibra mencionaron que la inflación "pasó de un régimen de alta inflación, superior al 50% anual a la zona del 30%".