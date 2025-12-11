Rescatan a una pequeña cría de gato montés

Jueves, 11 de diciembre de 2025

Había sido hallada en el fondo de una vivienda en el paraje Yribucuá. Una mujer avisó a la Policía Rural. Se derivó al Centro Aguará, en Paso de la Patria, para su recuperación y ser liberada nuevamente en su hábitat natural.



Este mediodía, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción rescató una pequeña cría de gato montés que había sido hallada en el fondo de una vivienda en el paraje Yribucuá.



La ciudadana Ángela Duarte alertó a las autoridades luego de encontrar al animal silvestre, que se encontraba aparentemente desorientado y solo. El equipo policial, a cargo del Oficial Ayudante Víctor Fabián Contreras, procedió al rescate y posterior traslado del ejemplar al puesto "Angelita" de Parques Provinciales, donde fue entregado a los guardaparques.



Desde ese lugar se coordinó su derivación al Centro Aguará, en Paso de la Patria, para su cuidado y recuperación, dado que se trata de una cría de muy corta edad. Una vez que se encuentre en condiciones, será liberada nuevamente en su hábitat natural.