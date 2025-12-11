"La expectativa es que Valdés sea tan buen Gobernador como su hermano"

Jueves, 11 de diciembre de 2025

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue uno de los mandatarios que estuvo presente en la asunción de Juan Pablo Valdés como gobernador de Corrientes, en la ceremonia que se realizó en el recinto del palacio legislativo.

Pullaro fue acompañado por los gobernadores, de Chaco, Leandro Zdero; y de Misiones, Hugo Mario Passalacqua, además de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani.



En contacto con la prensa, Pullaro tuvo palabras de elogio para con la gestión que dejó Gustavo Valdés y puso de relieve que "la expectativa" es que "Juan Pablo Valdés sea tan buen gobernador como su hermano" y que pueda "asumir los desafíos que tiene Corrientes, desafíos que compartimos con mi provincia, Santa Fe".



Pullaro afirmó que se "termina un inmenso gobierno de la provincia de Corrientes, el de Gustavo Valdés que es un ejemplo para toda la Argentina", enfatizando que el mismo "logró modernizar la provincia, mostrar que las cuentas pueden estar en orden y fundamentalmente, que Corrientes estaba para mucho más".



Manifestó además: "Estoy acá porque vine a acompañar y apoyar este nuevo proceso y anhelamos que Juan Pablo tenga un excelente gobierno para el desarrollo y la prosperidad de Corrientes".