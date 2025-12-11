Los cinco ejes de gestión en el primer discurso de Juan Valdés

Jueves, 11 de diciembre de 2025

En su primer discurso, el gobernador delineó prioridades para empleo, modernización y obras locales, destacando la continuidad y la experiencia de gestión.

Asumió como gobernador de Corrientes y presentó ante la Asamblea. Legislativa los lineamientos centrales que guiarán su administración durante los próximos cuatro años. En un mensaje enfocado en continuidad, modernización y cercanía territorial, el mandatario destacó que el Plan Estratégico Corrientes 2030 seguirá siendo la hoja de ruta de su gestión.



Valdés trazó cinco ejes prioritarios: generación de empleo como motor del desarrollo; modernización del Estado para lograr respuestas ágiles y accesibles; transformación digital en áreas clave como salud, educación y seguridad; un plan de obras de cercanía articulado con los intendentes; y una gestión centrada en las personas, destinada a acompañar a los sectores con menos recursos y facilitar trámites a quienes cuentan con más herramientas.



El gobernador también valoró la base institucional recibida por la administración de Gustavo Valdés y afirmó que recurrirá a funcionarios con experiencia para sostener el rumbo. En ese sentido, anticipó que incorporará a intendentes que finalizaron su mandato, reforzando un perfil de gobierno marcado por la impronta municipalista.



Con un discurso moderado y orientado al futuro, Valdés aseguró que Corrientes enfrenta “un futuro promisorio” y llamó al trabajo conjunto para concretar esa visión compartida.