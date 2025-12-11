Juan Valdés asumió como Gobernador en Corrientes

Jueves, 11 de diciembre de 2025

En su jura, el nuevo gobernador presentó sus cinco ejes de gestión, convocó a la oposición y destacó la continuidad institucional.

Corrientes vivió una jornada institucional de relevancia con la asunción de Juan Pablo Valdés como nuevo gobernador de la provincia. La ceremonia inició en la Asamblea Legislativa y concluyó en Casa de Gobierno, donde recibió los atributos de mando tras el traspaso encabezado por su hermano y antecesor, Gustavo Valdés.



En su primer mensaje como mandatario, JPV convocó a la oposición a trabajar de manera conjunta y aseguró que su despacho “siempre estará abierto” a quien impulse políticas en favor de Corrientes. Además, reivindicó los avances logrados en infraestructura, conectividad y obras públicas durante la gestión saliente.



El gobernador retomó los cinco ejes que había planteado ante la Asamblea: generación de empleo, modernización del Estado, transformación digital en áreas claves, obras de cercanía articuladas con intendentes y una gestión centrada en las personas. Ratificó además que el Plan Estratégico Corrientes 2030 será la hoja de ruta de su administración.



Durante el acto, Gustavo Valdés realizó un repaso de sus ocho años de gobierno y destacó el esfuerzo provincial durante la pandemia, mientras que diversas figuras políticas acompañaron la transición, entre ellas Carlos “Camau” Espínola.



El nuevo mandatario presentará este jueves a los integrantes de su gabinete, tras anticipar que su gestión tendrá una fuerte impronta municipalista y que incorporará a ex intendentes que concluyeron sus mandatos.