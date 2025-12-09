Fiesta clandestina con presencia de menores terminó en una riña de magnitud

Martes, 9 de diciembre de 2025

Un llamado de emergencia al 911 alertó a la Policía sobre una riña de gran magnitud en la avenida Payés en el acceso al barrio Esperanza lo que condujo al descubrimiento de una fiesta no autorizada donde participaban numerosos menores de edad.



El incidente se inició alrededor de las 03:30 horas de la madrugada del domingo.



Personal de la Comisaría Décimo Cuarta Capital acudió a la Avenida Payés por un evento de riña reportado por el 911.



Al llegar, los uniformados observaron un grupo numeroso de personas, de ambos sexos, cuyas edades oscilaban entre los 11 y 15 años, que se atacaban con elementos, incluyendo gomeras.



Al notar la presencia policial, el grupo comenzó a correr e ingresó a un domicilio particular ubicado en el Barrio Esperanza, Manzana E1.





Los efectivos se entrevistaron con el morador, quien inicialmente manifestó que se trataba de un "evento familiar". Sin embargo, el lugar contaba con un numeroso grupo de "invitados", consolas, parlantes de gran dimensión y juegos de luces, indicando que era una fiesta de acceso masivo.



La situación se complicó cuando, al intentar retirar a un primer grupo de menores, uno de ellos reclamó haber pagado la "entrada", mientras que otro grupo se negaba a abandonar el domicilio.



Ante la magnitud del evento y la negativa de los organizadores y menores a cooperar, se solicitó la colaboración de distintas dependencias, incluyendo el Destacamento San Marcos, el GRIM y la División Asuntos Juveniles.



Finalmente, el operativo conjunto logró retirar a la totalidad de los menores y dar por finalizado el evento, que no contaba con las documentaciones y autorizaciones correspondientes. Se labró el acta correspondiente conforme al Decreto Ley N° 124/01 por infracción.