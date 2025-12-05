El calor extremo podría hacerte envejecer más rápido de lo que creías Viernes, 5 de diciembre de 2025 Estudios recientes muestran que la exposición crónica al calor acelera el envejecimiento biológico, pero los expertos dicen que hay formas de mantenerse protegido.

La exposición frecuente al calor extremo puede envejecer el cuerpo casi tanto como fumar, según demuestra una nueva investigación, lo que desencadena estrés interno que desgasta los órganos y altera los genes.



Si vives en ciudades como Phoenix, Houston o Miami, donde las temperaturas suelen superar los 32 °C, no solo sudas a través de la ropa. También podrías estar envejeciendo más rápido que las personas en climas más fríos. Esta es la conclusión de un creciente número de investigaciones que sugieren que la exposición prolongada a altas temperaturas puede acelerar el envejecimiento biológico a nivel celular, a veces de forma comparable al consumo excesivo de tabaco o alcohol.



“Nuestro estudio reveló que las personas que viven en zonas de calor extremo tenían edades biológicas hasta 14 meses mayores que las que viven en regiones mucho más frías”, afirma Eun Young Choi, gerontóloga de la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la USC y coautora de uno de los estudios más recientes. Aún más sorprendente es que este efecto se mantuvo incluso después de considerar los ingresos, el estilo de vida y las condiciones de salud.



Pero el calor extremo no solo amenaza la longevidad. También puede degradar la calidad de vida y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, ya que el cuerpo lucha por mantenerse fresco.



“La exposición prolongada al calor extremo puede afectar a múltiples sistemas orgánicos”, explica Amit Shah, geriatra de la Clínica Mayo. El sistema cardiovascular, por ejemplo, debe esforzarse más para desviar la sangre a la piel y liberar calor, lo que obliga al corazón a latir más rápido.



El sistema nervioso puede sobreestimularse, provocando síntomas como mareos, confusión y lapsus de memoria. Los riñones se esfuerzan por conservar agua, lo que aumenta el riesgo de deshidratación y daño renal. Además, el sistema inmunitario puede inundar el cuerpo con sustancias químicas inflamatorias, simulando una respuesta infecciosa.



Si bien estas reacciones tienen como objetivo protegernos en ráfagas breves, se vuelven perjudiciales cuando la exposición es constante. "Es como tener el motor de un coche siempre demasiado caliente", afirma Adedapo Iluyomade, cardiólogo preventivo del Instituto Cardíaco y Vascular de Miami y agrega: "Con el tiempo, el estrés constante provoca que las piezas se deterioren más rápido de lo debido".



En junio de 2024, una ola de calor azotó Los Ángeles, Estados Unidos, y marcó un récord de altas temperaturas. Este tipo de clima extremo se ha convertido en la norma a medida que el planeta se calienta.



Los investigadores descubrieron que los efectos del envejecimiento relacionados con el calor persistían independientemente de los ingresos, la salud o los hábitos, lo que apunta a la temperatura en sí misma como un factor clave del deterioro celular.



Cómo el calor te envejece prematuramente. Pero el daño causado por el calor no se limita a los órganos principales. Los científicos ahora están descubriendo cómo las altas temperaturas pueden estar alterando el funcionamiento de nuestros genes. El calor crónico actúa como un factor de estrés biológico, desencadenando inflamación, daño oxidativo y alteraciones hormonales.



"Con el tiempo, estas respuestas repetidas al estrés pueden cambiar el comportamiento de los genes", indica Iluyomade. "Por lo tanto, en lugar de solo ayudar al cuerpo a adaptarse según sea necesario, el calor crónico puede desgastar sistemas clave y acelerar el deterioro relacionado con la edad".



Esto sucede, en parte, a través de un proceso conocido como envejecimiento epigenético, una forma de envejecimiento interno que puede superar la edad cronológica.



El estudio de 2025 Science Advances , coescrito por Choi, examina cómo el calor extremo afecta a los adultos mayores mediante una herramienta llamada reloj epigenético, que estima la edad biológica basándose en la metilación del ADN (marcadores químicos que regulan la actividad genética).



Estos cambios epigenéticos pueden persistir mucho después de que un factor estresante ambiental, como el calor extremo, haya desaparecido, explica Choi. En algunos casos, el cuerpo “recuerda” el estrés de una manera que resulta inútil, o incluso perjudicial, en etapas posteriores de la vida.



Dicho de otro modo, “cuando el cuerpo experimenta estrés en pequeñas dosis, suele adaptarse y desarrollar resiliencia”, asegura Tochi Iroku-Malize, catedrático de medicina familiar y especialista en cuidados paliativos y hospicio de Northwell Health en Nueva York. “Pero con el estrés crónico o extremo, como el causado por la exposición repetida al calor, ese recuerdo puede volverse desadaptativo”.



Y esta memoria epigenética desadaptativa no es solo teórica. “Encontramos alteraciones generalizadas y duraderas en la metilación del ADN, particularmente en genes relacionados con la inflamación, el metabolismo, la función inmunitaria y la reparación celular”, indica Choi.



“Con el tiempo, esto puede alterar la respuesta del cuerpo a futuros desafíos como infecciones, estrés cardiovascular o procesos normales de envejecimiento”.



Un estudio publicado en Environment International llegó a conclusiones similares tras analizar la sangre de más de 900 adultos. “Las personas expuestas a temperaturas promedio más altas durante meses y años presentaban células sanguíneas que parecían biológicamente más antiguas”, explica Wenli Ni, coautora del estudio y epidemióloga ambiental de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.



“Esto indica a los médicos de zonas más cálidas que quizá deban considerar más allá de la insolación y la deshidratación, ya que vivir en el calor podría aumentar gradualmente el riesgo de problemas relacionados con la edad”.



Aun así, persisten advertencias importantes. "Si bien estos estudios son convincentes, son observacionales", señala Iluyomade. "No podemos demostrar definitivamente que el calor cause estos cambios, solo que existe una fuerte asociación".



Medir la exposición individual también es un desafío, ya que quienes pasan la mayor parte del tiempo expuestos al aire acondicionado en un clima cálido pueden enfrentar menos riesgos que quienes pasan más tiempo al aire libre en zonas menos calurosas. "Tampoco sabemos aún con qué rapidez se acumulan estos efectos adversos ni si pueden revertirse", añade Choi.



No todos son igualmente vulnerables: “Las personas que vivieron en regiones cálidas y secas durante generaciones suelen desarrollar adaptaciones fisiológicas, como una sudoración más eficiente y una mejor regulación del flujo sanguíneo”, afirma Choi.



Pero incluso en comunidades bien adaptadas, las tasas de demencia y muertes cardiovasculares se disparan durante las olas de calor, lo que sugiere que la adaptación tiene límites.



¿Se puede evitar el envejecimiento prematuro relacionado con el calor?

La buena noticia es que los efectos nocivos del calor no son inevitables. Si bien es inevitable cierta exposición si vives en climas especialmente cálidos, muchos de los impactos biológicos adversos del calor pueden reducirse mediante estrategias conductuales y ambientales.



"El aire acondicionado no es un lujo en climas de calor extremo; es una necesidad para la salud, especialmente para los adultos mayores de 50 años", asegura Iluyomade. "Incluso enfriar una habitación puede brindar una protección significativa".



Calcular el tiempo de exposición también es clave. "Evita estar al aire libre entre las 10 a. m. y las 4 p. m.", aconseja Ni. "Busca sombra, usa sombrero y dale un respiro a tu cuerpo del calor del exterior". Mantenerse hidratado es igualmente importante. "Para cuando sientas sed durante la exposición al calor, ya estás retrasado", advierte Iluyomade.



Para los más vulnerables (adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas), el apoyo comunitario es fundamental. "Uno de los mejores factores de protección contra la exposición al calor que observamos en la salud pública es la dependencia de las redes sociales", afirma Amruta Nori-Sarma, subdirectora del Centro para el Clima, la Salud y el Medio Ambiente Global de la Facultad de Medicina de Harvard.



"Los vecinos deben estar pendientes de las personas vulnerables y asegurarse de que sus seres queridos cuenten con los recursos necesarios para protegerse de la exposición al calor".



El diseño urbano también es esencial. “Incluso pequeños cambios, como añadir asientos a la sombra en las paradas de autobús o plantar más árboles, pueden tener un gran impacto”, explica Choi. “Cada espacio verde refresca y ayuda a todos a mantenerse más sanos”, coincide Ni.



En definitiva, no se trata solo de estar cómodo, sino de proteger la salud a largo plazo en un mundo en calentamiento. "Si bien estamos aprendiendo que el calor puede acelerar silenciosamente el envejecimiento a nivel molecular, eso no significa que el resultado sea inamovible", enfatiza Choi.



"Con una planificación más inteligente, redes sociales más sólidas y hábitos diarios que prioricen la refrigeración y la hidratación, podemos ayudar a todos a mantener la resiliencia, incluso mientras las temperaturas globales siguen aumentando".



