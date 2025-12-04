Buscaban cuatreros y hallaron plantación de marihuana

Jueves, 4 de diciembre de 2025

La faena clandestina de un vacuno dentro de un campo de la zona rural de San Roque, derivó en dos allanamientos en los que encontraron evidencia del abigeato y se toparon con una pequeña plantación de marihuana en la finca de uno de los sospechados.

El hecho que derivó la medida judicial ocurrió el lunes, cuando el dueño de una pequeña chacra, dedicada a la cría de ganado, denunció que uno de sus peones se había topado con una ternera recientemente faenada aún en el lugar, pero sin sus vísceras y la cabeza. De inmediato se denunció el hecho y se señaló a dos delincuentes rurales, ya conocidos y con antecedentes en este tipo de delitos. Durante los allanamientos otorgados por el Fiscal Rural de Goya, la Policía cateó dos viviendas. En una de ellas encontraron elementos de faena, nueve cuchillos, balanza y una escopeta calibre 16, sin documentación.



En la segunda propiedad, los uniformados se toparon con varias plantas de marihuana, de gran tamaño, por lo que se abrió otra investigación con derivación federal. Pese a los elementos incautados, no se produjeron detenciones. La causa sigue abierta.