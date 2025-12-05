El Vaticano posterga y frena el diaconado femenino

Viernes, 5 de diciembre de 2025

Un informe reciente descarta avanzar con mujeres como diáconos, aunque deja abierta la puerta a estudios futuros y otras funciones en la Iglesia.



El Vaticano publicó un informe de síntesis que frena las aspiraciones de las mujeres al diaconado, una función que les permitiría presidir bautizos, bodas y funerales. La comisión, liderada por el cardenal Giuseppe Petrocchi, señaló que existen posturas teológicas irreconciliables sobre el tema.



El documento propone explorar nuevas oportunidades ministeriales para mujeres fuera del diaconado ordenado y deja abierta la posibilidad de estudios posteriores. Los diáconos continúan siendo exclusivamente hombres, ya sean seminaristas en tránsito hacia el sacerdocio o diáconos permanentes casados.



Históricamente, algunas investigaciones sostienen que mujeres ejercieron funciones de diáconos en la Iglesia primitiva, pero la posición actual de la institución descarta la ordenación femenina como una práctica regular. Defensores del diaconado femenino argumentan que ello podría aliviar la escasez de sacerdotes y ofrecer mayor participación ministerial a las mujeres.



Por su parte, los opositores sostienen que abrir el diaconado femenino sería un primer paso hacia la ordenación sacerdotal, reservada a los hombres según la tradición que sigue a los apóstoles. El Papa León XIV ha mantenido el tema abierto pero no compromete avances inmediatos.



Expertos y miembros de comisiones previas consideran que el informe mantiene el debate, aunque con un enfoque conservador, priorizando la prudencia teológica sobre cambios concretos en la estructura jerárquica de la Iglesia.