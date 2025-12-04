Diez noches de Chamamé del 16 al 25 de enero de 2026

Jueves, 4 de diciembre de 2025

La Fiesta Nacional del Chamamé ratifica su formato completo y anuncia fechas, artistas y nuevas definiciones para la edición 2026.



La Fiesta Nacional del Chamamé ya tiene asegurada su tradicional formato de diez noches para 2026, una decisión que despeja dudas y confirma la magnitud del evento cultural más emblemático de la región. La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, comunicó que la celebración se desarrollará del 16 al 25 de enero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.



Mientras avanza la organización, el equipo de Cultura trabaja en la selección de la grilla artística que dará vida a la 35ª edición del encuentro. Según adelantaron, la propuesta de este año buscará fortalecer los vínculos entre identidad, música y territorios.



Bajo el lema “Chamamé, refugio de nuestra identidad”, la edición 2026 aspira a reforzar el valor simbólico del género dentro y fuera de la provincia, proyectando su influencia hacia toda la región.



Como antesala de la gran cita, este 8 de diciembre el Teatro Oficial Juan de Vera será sede de las finales de la Pre Fiesta. Se espera la participación de más de 350 artistas provenientes de más de 20 sedes, entre músicos y bailarines.



Kunin señaló además que se trabaja en sintonía con las nuevas autoridades provinciales para ajustar detalles finales de la celebración. También confirmó que se mantienen las diez noches previstas, pese a versiones que sugerían posibles cambios.