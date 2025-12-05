Beto Casella deja Bendita TV tras 20 años

Viernes, 5 de diciembre de 2025

El conductor se despide de El Nueve y anticipa que algunos compañeros lo seguirán en su nueva aventura en la pantalla chica.



Beto Casella confirmó su salida de Bendita después de dos décadas al frente del programa de El Nueve, explicando que busca un espacio donde trabajar con mayor entusiasmo y libertad creativa.



Durante su participación en Intrusos, Casella destacó que, aunque aprecia a Edith Hermida, existen diferencias de enfoque y pasión por la televisión que influyeron en su decisión: “No tiene la misma pasión por la tele que yo traigo, ni por todos los días reinventarse”.



El conductor aclaró que su partida no es producto del aburrimiento ni conflictos con el canal, sino de circunstancias que dejaron de ser gratificantes en su día a día, y adelantó que algunos integrantes del equipo podrían acompañarlo en su nuevo proyecto.



Por su parte, se proyecta que Edith Hermida asumiría la conducción de Bendita con un elenco renovado, mientras que Casella prepara un formato titulado Bendito Tú Eres, que mantendría el humor, la crítica y la dinámica editorial característica de su conducción.



La despedida de Casella se dará el 19 de diciembre, marcando el cierre de un ciclo emblemático de la televisión argentina y abriendo el camino a nuevos proyectos en la pantalla nocturna.