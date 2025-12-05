 
Viernes, 5 de Diciembre de 2025 | Corrientes - Argentina
El 10 de diciembre inicia el cronograma de pago a las Autoridades de mesa
Viernes, 5 de diciembre de 2025
La Secretaría Electoral confirmó el cronograma de pagos para quienes trabajaron en las elecciones 2025.

Las autoridades de mesa y delegados que participaron de las elecciones legislativas de octubre en Corrientes ya tienen fecha confirmada para cobrar la compensación correspondiente. La Secretaría Electoral Nacional difundió el cronograma y precisó que el orden de pago se organizará según la terminación del DNI.

El esquema de cobro se iniciará el 10 de diciembre y se extenderá durante una semana, con días asignados para cada grupo de documentos. Los beneficiarios recibirán el pago a través de la modalidad seleccionada previamente: sucursal bancaria o transferencia.

El 10 de diciembre será para los DNI finalizados en 0 y 1, mientras que el 11 de diciembre quienes tengan terminaciones 2 y 3. El cronograma continuará el 12 de diciembre para los documentos concluidos en 4 y 5, antes de la pausa del fin de semana.

La actividad se retomará el 15 de diciembre, fecha destinada a las terminaciones 6 y 7. Finalmente, el proceso concluirá el 16 de diciembre, cuando cobrarán quienes posean DNI terminados en 8 y 9.

Con este calendario, la Secretaría Electoral busca garantizar un pago ordenado y ágil para los ciudadanos que integraron el operativo electoral de este año.
     
 
 

