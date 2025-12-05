Juan Pablo Valdés fija la fecha del nuevo gabinete

Viernes, 5 de diciembre de 2025

El gobernador electo anunciará a sus ministros el 11 de diciembre mientras analiza si habrá bono para estatales.



A días del cambio de mando, Juan Pablo Valdés confirmó que presentará a su gabinete el 11 de diciembre, un día después de asumir formalmente la conducción provincial. El anuncio se suma a un cierre de año atravesado por expectativas y cautela económica.



El mandatario electo precisó que la toma de juramento podría realizarse de manera conjunta o escalonada, según lo determinen los tiempos de organización institucional. También evitó adelantar nombres y se mantuvo prudente respecto a posibles modificaciones en la estructura ministerial.



La expectativa por la conformación del equipo de gobierno crece en medio de versiones que mencionan eventuales fusiones de carteras para reducir gastos. Sin embargo, Valdés prefirió no confirmar ningún cambio hasta tener definido el esquema final.



En paralelo, la discusión sobre un posible bono navideño para los trabajadores estatales se mantiene abierta. JPV reiteró que la prioridad será garantizar los sueldos, el aguinaldo y los pluses ya establecidos antes de evaluar cualquier compensación adicional.



El gobernador electo insistió en que la decisión sobre el bono se comunicará “en tiempo y forma”, tras participar de la inauguración de nuevas obras de pavimentación en la capital provincial.



