Trasladaba 700gr de marihuana y hallaron 8k en el monte

Viernes, 5 de diciembre de 2025

Un operativo policial terminó con un sospechoso demorado y el secuestro de más de 8 kilos de marihuana escondidos en una zona de monte.

Un procedimiento policial realizado ayer en Itatí permitió desactivar una operación de narcotráfico que involucraba el traslado de marihuana en bicicleta. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría local y la Unidad Regional I.



El operativo comenzó cuando los uniformados detectaron a un ciclista que salía de una zona boscosa con movimientos sospechosos y transportando un bolso. Al intentar identificarlo, el individuo emprendió la fuga, lo que derivó en una breve persecución hasta su inmediata demora.



Durante el palpado preventivo, los policías encontraron más de 700 gramos de una sustancia vegetal compatible con marihuana entre las pertenencias del sospechoso. Tras ello, los efectivos regresaron al monte para continuar con el rastrillaje.



El trabajo en la zona permitió ubicar una bolsa arpillera oculta entre la vegetación. En su interior había 14 panes de marihuana embalados. Las pruebas realizadas por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado confirmaron un peso total de 8,345 kilogramos.



Con este hallazgo, la Policía concretó el secuestro de la droga y la demora del sujeto, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar el alcance de la operación y posibles vínculos con redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.