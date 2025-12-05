El puerto de Corrientes rompe récord y se consolida en región

Viernes, 5 de diciembre de 2025

La terminal superó los 580 contenedores mensuales y avanza con obras para ampliar su capacidad operativa.

El puerto de Corrientes atraviesa una etapa de expansión histórica que lo posiciona como uno de los centros logísticos más dinámicos del país. Según autoridades provinciales, la terminal superó los 580 contenedores mensuales, un salto inesperado en comparación con la actividad registrada años atrás.



Hasta mediados del año pasado, el movimiento era limitado y no superaba las dos decenas mensuales. Sin embargo, el desembarco de la naviera MSC impulsó un crecimiento acelerado, que pasó de 122 contenedores en la primera operación a un flujo sostenido que hoy supera ampliamente esa cifra.



El director de Puertos, Adolfo Escobar Damus, explicó que el desafío actual no es la falta de carga, sino la disponibilidad de líneas fluviales para retirar los contenedores ante la creciente demanda empresarial. El volumen, afirmó, llegó a multiplicarse más de veinte veces en poco más de un año.



El punto de inflexión se produjo tras la gira del gobernador Gustavo Valdés en Ginebra, donde se concretaron gestiones con autoridades de MSC. Esa negociación abrió la puerta para que la empresa incorpore a Corrientes en su circuito logístico internacional, permitiendo un incremento inmediato en las operaciones.



Para acompañar este crecimiento, la provincia ejecuta obras de ampliación en la plazoleta fiscal, que permitirá elevar la capacidad operativa a entre 750 y 800 contenedores mensuales. La expansión busca evitar demoras, ordenar el flujo de carga y preparar a la terminal para un volumen aún mayor en los próximos meses.