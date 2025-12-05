Desmantelan mafia china en Chile hay 30 detenidos y un carabinero

Viernes, 5 de diciembre de 2025

La PDI ejecutó 63 allanamientos en Meiggs contra la Banda de Fujian, vinculada a secuestros, drogas y contrabando.



La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevó a cabo una operación masiva en el barrio de Meiggs, Santiago, que dejó como saldo la detención de 30 personas, entre ellas un carabinero en servicio activo. La ofensiva, denominada “Operación Muralla China”, se centró en desbaratar a la conocida Banda de Fujian, implicada en múltiples delitos.



Durante la jornada de ayer se realizaron 63 allanamientos simultáneos en departamentos del “Shakira Tower”, importadoras, locales de comida y otros comercios de la zona. En los procedimientos se incautaron aproximadamente $600 millones de pesos chilenos en efectivo, productos falsificados y documentación contable de interés para la investigación.



Entre los arrestados destacan Huan Tao, Xingwang Cai y Haifeng Tang, líderes de la organización. La banda está acusada de mantener casinos ilegales, trata de personas, tráfico de drogas, secuestros extorsivos y contrabando. Tang habría disparado una ametralladora desde el interior del edificio durante investigaciones previas, mientras que Tao estuvo involucrado en estafas piramidales que afectaron a miles de personas en 2022.



El carabinero detenido prestaba servicios de vigilancia a la banda y alertaba sobre diligencias policiales. Carabineros de Chile anunciaron su inmediata desvinculación y el inicio de un sumario administrativo paralelo al proceso penal, enfatizando que la institución no tolerará conductas que comprometan la ética y seguridad interna.



Las autoridades destacaron la importancia de la operación como un golpe significativo al crimen organizado en Santiago, subrayando la colaboración entre la PDI y el Ministerio Público para garantizar la seguridad y la justicia en la capital chilena.