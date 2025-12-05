Radar estadounidense para frenar narcotráfico

Viernes, 5 de diciembre de 2025

La medida busca detectar tráfico de drogas y migrantes desde Venezuela, mientras opositores exigen transparencia sobre el operativo.



Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense en su territorio, como parte de una estrategia conjunta para fortalecer la vigilancia marítima y combatir el narcotráfico en la región. La primera ministra Kamla Persad-Bissessar aseguró que el sistema ayudará a detectar actividades ilegales vinculadas con drogas, armas y tráfico de personas procedentes de Venezuela.



La mandataria destacó que el radar, ubicado en un nuevo aeropuerto, proporciona una capa de protección que antes no existía y que se suma a las maniobras militares conjuntas realizadas con marines estadounidenses hasta el 21 de noviembre. Persad-Bissessar enfatizó que la cooperación busca exclusivamente combatir el crimen organizado y no constituye un ataque a Venezuela.



El anuncio generó críticas del opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), que pidió mayor transparencia sobre el operativo y cuestionó la falta de información oficial. En respuesta, la primera ministra acusó a la oposición de intentar favorecer a redes criminales venezolanas y de ignorar el tráfico ilegal que afecta al país.



En paralelo, expertos señalaron que la presencia estadounidense en el Caribe constituye uno de los despliegues militares más importantes de las últimas décadas, con el objetivo de reforzar la presión sobre redes de narcotráfico y mejorar la interoperabilidad de las fuerzas locales.



Por su parte, Nicolás Maduro denunció la acción como una amenaza a Venezuela, calificando de “presión externa” las maniobras de Washington y asegurando que el país seguirá resistiendo cualquier intento de intervención.



