Valdés destacó las obras de pavimentaciones en el barrio La Olla

Jueves, 4 de diciembre de 2025

Quedó inaugurada una importante obra de pavimentación y mejoramiento urbano en el barrio La Chola, uno de los sectores históricamente más postergados de la ciudad de Corrientes.

En un acto encabezado por autoridades provinciales y municipales, quedó inaugurada una importante obra de pavimentación y mejoramiento urbano en el barrio La Chola, uno de los sectores históricamente más postergados de la ciudad de Corrientes. La actividad contó con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; el intendente Eduardo Tassano; y el gobernador Gustavo Valdés, quienes destacaron el alcance social y urbano de los trabajos ejecutados.



El ministro Claudio Polich enfatizó la satisfacción de avanzar en una zona “muy complicada de la ciudad”, señalando que el Gobierno provincial “conoce la situación de los vecinos y trabaja para acompañarlos”. Agregó que la gestión continuará buscando “formas de seguir impulsando el desarrollo y el mejoramiento integral del área”, al tiempo que expresó su deseo de que las nuevas obras “sean de buen uso para toda la comunidad”.



Por su parte, el intendente Eduardo Tassano calificó al barrio como “muy conocido y muy querido por el Gobernador” y subrayó la trascendencia de la intervención. “El 80% de las obras realizadas entre Municipio y Provincia se ejecutó en los barrios. Todo esto genera un clima de desarrollo, integrando siempre al sector público con el privado”, afirmó. Además, sostuvo que el crecimiento urbano no solo repercute en la zona costera sino también en los sectores más populares: “Estamos muy contentos; esta obra de pavimentación se seguirá extendiendo en la ciudad”.



En su mensaje, el gobernador Gustavo Valdés resaltó que las decisiones de gestión “siempre están atadas a circunstancias sociales y políticas”. Recordó el impacto de la pandemia y cómo obligó a “reestructurar y repensar el Estado”, confiando en la capacidad del personal de Vialidad y del Municipio. En ese marco, explicó que se incorporaron nuevos trabajadores y se creó Vialidad Urbana, lo que consideró “la mejor gestión conjunta en la ciudad capital”.



“Cada peso invertido en una cuadra de asfalto es un peso en salud y en educación”, afirmó Valdés, y repasó compromisos cumplidos: “Cuando nos comprometimos con Eduardo Tassano a hacer asfalto, dije que haríamos dos mil cuadras y no me creían. Cumplimos: hoy ya son tres mil”. También destacó las obras de iluminación y la regularización dominial realizada en el barrio, permitiendo que muchas familias accedan a sus títulos de propiedad.



Finalmente, anunció que el desarrollo urbano continuará hacia la zona del barrio Río Paraná y llamó a los vecinos a “seguir confiando y trabajando juntos” en las comisiones barriales. “Hemos cumplido. A todos los vecinos, muchas gracias por confiar en nosotros”, concluyó el mandatario.