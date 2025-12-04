Milei redobla su mensaje: “Si no cumplo, no merezco seguir”

Jueves, 4 de diciembre de 2025

El Presidente defendió su plan ante economistas, reivindicó la emisión cero y aseguró que su mandato debe medirse por resultados.



En una presentación ante referentes del sistema financiero, el presidente Javier Milei volvió a respaldar el rumbo económico que impulsa su administración. A lo largo de un discurso extenso, repasó los desafíos de su primer año de gestión y enfatizó que su llegada al poder responde a un mandato claro: resolver los problemas estructurales del país.



Milei sostuvo que la estabilidad fiscal es la clave para evitar nuevas crisis y reiteró que su gobierno alcanzó el equilibrio en tiempo récord. Señaló que la política de emisión cero es el pilar de su programa y cuestionó a economistas que, según dijo, realizan análisis parciales o comparaciones inapropiadas con etapas pasadas.



En relación al dólar, explicó que la reacción del mercado es parte de un proceso de expectativas históricamente volátiles. Aclaró que los argentinos observan la divisa como termómetro económico, pero insistió en que las bases fiscales actuales permiten anticipar una apreciación del tipo de cambio real.



El mandatario también apuntó contra consultores y analistas, a quienes acusó de simplificar modelos económicos complejos. Remarcó que nadie puede prever todas las variables que influyen en el comportamiento de los agentes económicos y calificó como “fatal arrogancia” la pretensión de hacerlo.



Hacia el final, Milei reivindicó su agenda de reformas y afirmó que su continuidad depende de los resultados. “Me contrataron para resolver problemas”, reiteró, al tiempo que pidió interpretar la política pública a partir de los cambios estructurales alcanzados durante su administración.