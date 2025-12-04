Las acciones argentinas vuela con fuertes subas en Wall Street

Jueves, 4 de diciembre de 2025

El Merval saltó 2,9% y los ADR treparon hasta 8%, mientras el dólar oficial cerró estable en el Banco Nación.



La plaza financiera local cerró ayer otra rueda marcada por el optimismo, con acciones que escalaron en Buenos Aires y en Wall Street, mientras el dólar se mantuvo estable pese al clima de mayor apetito inversor. El impulso llegó tras nuevas señales del ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó gestiones para acceder a un crédito internacional por USD 7.000 millones.



El S&P Merval avanzó 2,9% y quedó a un paso de su récord nominal, acompañado por subas destacadas de “Central Puerto” y Banco Supervielle, que lideraron el panel con incrementos superiores al 6%. El índice medido en dólares tocó su nivel más alto en diez meses, reflejo del renovado interés por los activos argentinos.



En Nueva York, los ADR replicaron la tendencia con alzas de hasta 8%, encabezadas nuevamente por Central Puerto, seguida por Supervielle y Globant. Analistas atribuyen el repunte a la expectativa de que Argentina retome el acceso al mercado internacional de deuda el próximo año, lo que podría facilitar el roll-over de vencimientos clave.



Los bonos soberanos también acompañaron, aunque con menor intensidad, con un alza promedio del 0,4%. Ese movimiento permitió que el riesgo país retrocediera a 639 puntos básicos, en un contexto en el que los inversores monitorean la evolución de las reservas y los movimientos del Banco Central en el mercado de futuros.



En el frente cambiario, la divisa oficial cerró sin variaciones relevantes y se mantuvo en $1.480 para la venta en el Banco Nación. Las cotizaciones financieras, en tanto, registraron bajas moderadas, mientras el dólar blue volvió a retroceder y se ubicó por debajo del tipo de cambio oficial, un escenario inusual que refuerza la percepción de calma en la plaza.