En pleno centro de Corrientes motochorro roba frente a todos

Jueves, 4 de diciembre de 2025

Un violento arrebato ocurrió en pleno centro capitalino, por calle España entre Carlos Pellegrini y 25 de Mayo. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. Un delincuente a bordo de una moto, subió la vereda y atacó por detrás a una mujer, arrastrándola para robarle un elemento que no se distingue en imágenes.



En la zona había mucho movimiento y en los vídeos se alcanza a escuchar gritos ante la violencia del ataque.



La mujer, de quien todavía no se conoce su estado de salud, fue arrastrada luego de ser sorprendida por detrás por el motochorro.