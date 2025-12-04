 
Jueves, 4 de Diciembre de 2025 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
En pleno centro de Corrientes motochorro roba frente a todos
Jueves, 4 de diciembre de 2025
Un violento arrebato ocurrió anoche por calle España entre Carlos Pellegrini y 25 de Mayo. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. Un delincuente a bordo de una moto, subió la vereda y atacó por detrás a una mujer arrastrándola.

Un violento arrebato ocurrió en pleno centro capitalino, por calle España entre Carlos Pellegrini y 25 de Mayo. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. Un delincuente a bordo de una moto, subió la vereda y atacó por detrás a una mujer, arrastrándola para robarle un elemento que no se distingue en imágenes.

En la zona había mucho movimiento y en los vídeos se alcanza a escuchar gritos ante la violencia del ataque.

La mujer, de quien todavía no se conoce su estado de salud, fue arrastrada luego de ser sorprendida por detrás por el motochorro.
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 