"Kioscos" de droga anulados en allanamientos simultáneos

Jueves, 4 de diciembre de 2025

El trabajo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Policía de Corrientes permitió desarticular tres "kioscos" de venta de cocaína en la capital provincial.

Con allanamientos simultáneos en el populoso barrio Colombia Granaderos pudieron hallar importante cantidad de estupefacientes y detener a una mujer y cuatro hombres con ayuda de la Policía de Alto Riesgo.



El Juzgado Federal 2 libró las órdenes para requisa, secuestro y detención de involucrados tras recibir los informes preliminares que daban cuenta sobre la modalidad de narcomenudeo.



Las autoridades decomisaron 14 "bochitas" de cocaína y 3 de marihuana; recortes de polietileno, 475 mil pesos y 5 teléfonos en un domicilio de las 32 Viviendas, donde además detuvieron a dos hombres, de 26 y 55 años, y a una mujer, de 51.



En una casa de Necochea y Chile hallaron 27 bolsitas de cocaína, tijera, teléfonos, cartucho calibre .38 y apresaron al dueño.



Por último, en un domicilio de Necochea al 2800 encontraron 523 bolsitas de cocaína fraccionada y 31 de marihuana, junto a bolsas con flores de igual estupefaciente en un peso de 607 gramos, recortes de polietileno, tijera, balanza de precisión, 413.600 pesos. En ese lugar detuvieron al hombre restante.