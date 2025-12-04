Europa acusa a Putin de fingir interés en la paz

Jueves, 4 de diciembre de 2025

Tras cinco horas de reuniones en el Kremlin, ministros europeos califican de “simulacro” la disposición de Rusia a negociar un alto el fuego.

Los ministros de Asuntos Exteriores europeos acusaron anoche al presidente ruso, Vladímir Putin, de simular interés en la paz luego de un diálogo de cinco horas con enviados estadounidenses en el Kremlin que no produjo avances concretos.



Las declaraciones reflejan la profunda desconfianza hacia Moscú y el creciente escepticismo sobre la posibilidad de un alto el fuego, a casi cuatro años del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Autoridades como Yvette Cooper del Reino Unido y Andrii Sybiha de Ucrania insistieron en que Putin debe cesar la violencia y asumir un compromiso real con la paz.



El contenido de las conversaciones no fue divulgado oficialmente, aunque el Kremlin aseguró que no se rechazó el plan de paz estadounidense. Persisten desacuerdos sobre el futuro de cuatro regiones ucranianas ocupadas parcial o totalmente por Rusia, que Kiev rechaza ceder bajo cualquier circunstancia.



Mientras Europa y EE. UU. evalúan la presión diplomática, países de la OTAN como Canadá, Alemania, Polonia y Países Bajos anunciaron envíos adicionales de armamento a Ucrania para fortalecer su posición en el frente, reforzando la estrategia de disuasión ante Moscú.



La guerra de desgaste continúa con ataques de drones y misiles en ambas direcciones, con recientes ataques rusos que dejaron víctimas y daños materiales en distintas regiones ucranianas, mientras Ucrania mantiene la defensa activa y busca contrarrestar los avances militares rusos.