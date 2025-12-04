Alemania activa el sistema “Arrow” y eleva su escudo contra los rusos

Jueves, 4 de diciembre de 2025

El país puso en marcha el “Arrow”, su defensa más avanzada, para reforzar la protección frente a misiles balísticos de largo alcance.



Alemania dio un paso decisivo en su estrategia de defensa al poner en servicio el sistema “Arrow”, la tecnología antimisiles más avanzada del continente. El dispositivo, desarrollado por Israel y Estados Unidos, fue activado en la base de Holzdorf y marca el primer despliegue europeo de esta herramienta diseñada para enfrentar amenazas de largo alcance.



La maquinaria incorpora radares de alta precisión y un centro de control que puede detectar proyectiles a más de mil kilómetros. Para el ministro de Defensa Boris Pistorius, la nueva capacidad de alerta temprana representa una “protección directa” para la población, al tiempo que fortalece el rol estratégico alemán dentro de la OTAN.



El sistema complementa las defensas ya instaladas, como los Patriot y los IRIS-T, pero añade una capa clave frente a misiles balísticos de mayor alcance, incluidos los Iskander que Rusia mantiene en Kaliningrado. Según el Gobierno, esta ampliación del escudo responde a un escenario geopolítico cada vez más imprevisible.



La activación del “Arrow” contó con la presencia de autoridades israelíes, que destacaron el simbolismo del acuerdo y su impacto en la seguridad europea. Para Berlín, la alianza tecnológica refuerza además la European Sky Shield Initiative, que reúne a más de 20 países con el objetivo de mejorar la coordinación defensiva.



Alemania prevé desplegar el sistema en tres puntos estratégicos para alcanzar una cobertura nacional completa antes de 2030. Con esta incorporación, el país busca consolidarse como eje logístico y militar del bloque europeo y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier amenaza balística.