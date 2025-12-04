Este viernes se inaugura el polo gastronómico de la Unidad

Espectáculos, paseo verde y un polo gastronómico que promete renovar la vida urbana. La ex Unidad Penal Nº 1, abrirá oficialmente este viernes a las 20.



La Unidad, el ambicioso proyecto urbano y cultural que transformó la ex Unidad Penal N.º 1, abrirá oficialmente este viernes a las 20. Tras un proceso integral de restauración y obras sobre más de 18 mil metros cuadrados, el predio ubicado en avenida 3 de Abril 57 se prepara para recibir al público con espectáculos y propuestas gastronómicas.



La inauguración marcará el inicio de una nueva etapa para el histórico edificio del siglo XIX, ahora reconvertido en un espacio abierto, moderno y pensado para el encuentro ciudadano. El lugar podrá visitarse todos los días de 7 a 00, sin restricciones, integrando áreas verdes, servicios y espacios de esparcimiento.



Durante su recorrida previa, el gobernador Gustavo Valdés destacó la magnitud de la intervención y convocó a los correntinos a acercarse y apropiarse del nuevo complejo. El predio combina sectores restaurados con áreas nuevas que alojan un polo gastronómico, un centro comercial ya operativo y amplios espacios recreativos.



El proyecto también incluye obras que continuarán en 2026, entre ellas un edificio de 20 pisos destinado al futuro Centro de Innovación, orientado a emprendimientos tecnológicos y nuevas oportunidades laborales. Además, avanza el Mercado de Sabores, que ofrecerá productos regionales elaborados por emprendedores locales.



La apertura tendrá un fuerte componente artístico y tecnológico: show de mapping, música en vivo y el arranque de los locales gastronómicos. Todo bajo una premisa clara: convertir a La Unidad en un punto de encuentro donde convivan memoria, identidad correntina y mirada hacia el futuro.