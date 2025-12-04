La provincia prepara un pesebre autóctono renovado Jueves, 4 de diciembre de 2025 El tradicional pesebre del anfiteatro José Hernández vuelve restaurado, con diseño regional y nuevas intervenciones escénicas.

La Municipalidad de Corrientes avanza en los preparativos para el inicio de la temporada navideña y ultima detalles para la instalación del tradicional Pesebre Autóctono en el anfiteatro José Hernández. La propuesta será el eje de los festejos previstos para el 8 de diciembre, cuando se realice el encendido simbólico de las luces.



El secretario de Infraestructura, Mathias Cabrera, explicó que el conjunto escultórico está siendo intervenido por su propio autor, el artista Horacio Gómez, con el fin de recuperar piezas afectadas por el paso del tiempo. La restauración abarca desde las vestimentas hasta el acabado de los rostros, en una tarea que destacó como “mano de obra totalmente correntina”.



Gómez detalló que el pesebre es de tamaño real y se caracteriza por su estética orgánica, la presencia de fauna regional y el uso de materiales naturales. El artista adelantó que la puesta de este año incluirá cambios visibles: una estrella elevada, mayor dimensión en la estructura principal y un cielo estrellado ampliado que permitirá una mejor visual del conjunto.



La intervención forma parte del despliegue ornamental que acompañará a la temporada festiva en la ciudad. Entre las principales atracciones se sumarán tres árboles gigantes, uno ubicado en la Plaza del Mercosur, otro en la Costanera y el tradicional “Árbol de los deseos”, que complementará el escenario del pesebre.



Además, equipos municipales comenzaron a instalar más de 130 luminarias decorativas a lo largo de la Costanera, en un trabajo que apunta a reforzar la identidad navideña de la capital correntina y ofrecer espacios de encuentro para residentes y visitantes.



