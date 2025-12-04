Corrientes fijó las fechas del ciclo lectivo escolar 2026

Jueves, 4 de diciembre de 2025

El Ministerio de Educación fijó fechas de inicio, receso y cierre, además de las cargas horarias para cada nivel.



El Ministerio de Educación de Corrientes oficializó el calendario escolar 2026 mediante la Resolución 4706, en la que se detallan las fechas clave y la estructura académica que regirá para los niveles Inicial, Primario y Secundario. Con ello, la provincia avanza en la planificación del próximo ciclo lectivo.



El documento establece que las clases comenzarán el 2 de marzo y finalizarán el 18 de diciembre, cumpliendo con la distribución anual prevista. Además, se confirmó que el receso de invierno se extenderá del 13 al 24 de julio, integrándose a un esquema que busca garantizar los mínimos de carga horaria.



Para todos los niveles obligatorios, se fijó una duración mínima de cuatro horas reloj por jornada efectiva. En total, los establecimientos deberán asegurar al menos 570 horas anuales en Nivel Inicial, 852 en Primario y 925 en Secundario, respetando los estándares nacionales.



En cuanto a la organización del año, el primer cuatrimestre se desarrollará entre el 2 de marzo y el 31 de julio, mientras que el segundo abarcará del 1 de agosto al 11 de diciembre. Esta estructura pretende ordenar evaluaciones, planificación docente y trayectorias estudiantiles.



La cartera educativa aclaró que podrán considerarse modificaciones al calendario en contextos geográficos, climáticos o sanitarios que así lo requieran. Las instituciones podrán elevar propuestas cuando las condiciones locales demanden ajustes específicos.



