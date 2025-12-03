La fuerte advertencia de Valdés en Saladas por el abandono de Nación

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

En el acto Valdés cuestionó a la gestión anterior y a la actual administración nacional por la interrupción de fondos a infraestructura habitacional. El Gobierno provincial debió finalizar obras que Nación había abandonado con apenas un tercio.



El Gobernador inauguró 30 casas y nuevo pavimento en Saladas, y volvió a criticar la falta de apoyo habitacional de la Nación.



El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer una agenda de obras en la ciudad de Saladas, donde entregó 30 viviendas del Invico e inauguró 6 kilómetros de pavimento urbano. El mandatario resaltó el impacto de las inversiones provinciales y volvió a plantear reclamos por la falta de financiamiento nacional.



El mandatario aseguró que las viviendas se completaron con recursos propios, cuyo costo actual estimó en 110 millones de pesos por unidad. Además, reafirmó que Corrientes continuará con nuevos proyectos habitacionales en Saladas, donde calcula un déficit superior a las 500 unidades.



Desde el Invico, el interventor Lizardo González detalló que las casas fueron terminadas con financiamiento provincial al 100%, superando una inversión de 2 mil millones de pesos. Las unidades incluyen dos dormitorios, paredes bioclimáticas y servicios esenciales.



En paralelo, Valdés inauguró 51 cuadras de pavimento y destacó la capacidad provincial para producir asfalto propio a costos mucho menores que el sector privado. Afirmó que Corrientes puede hoy ejecutar obras viales en cualquier localidad con maquinaria y personal propios, consolidando un modelo de gestión autónoma.