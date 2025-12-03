Evacuaron a 300 estudiantes por el derrame de un químico ácido

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

El incidente se produjo alrededor de las 16:30 en el laboratorio del establecimiento educativo en avenida General Paz al 400, explicaron fuentes policiales.

Unos 300 alumnos fueron retirados del establecimiento ubicado en avenida General Paz. Trabajó personal especializado del DUAR. El incidente ocurrió en el laboratorio del colegio.



Un derrame de ácido clorhídrico provocó la evacuación de estudiantes en un colegio en el centro de Córdoba.



Personal del DUAR tomó intervención en el hecho ocurrido en el Ipem 269 ‘César Milstein’, donde desalojaron a 300 alumnos. Además destacaron que no hubo lesionados.



Según se comunicó de manera oficial, el derrame fue de una botella de un litro que contenía el líquido tóxico. “La dotación ingresó con los elementos apropiados, procediendo a la dilución y absorción del material”, detallaron en un comunicado.



“Posteriormente se realizaron las mediciones ambientales, las cuales arrojaron niveles óptimos de oxígeno, permitiendo asegurar las condiciones del lugar", agregaron.



Si bien no hubo que lamentar consecuencias para quienes se encontraban en el lugar, el caso requirió una especial atención teniendo en cuenta que el ácido clorhídrico es considerado tóxico, corrosivo y cáustico.



Especialistas señalaron que esta sustancia puede causar daños graves e inmediatos, como quemaduras químicas, al contacto con la piel y los ojos. La inhalación de sus vapores puede irritar las vías respiratorias y causar inflamación, edema y, en casos de alta concentración, la muerte.