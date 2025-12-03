Bolivia elimina visado para turistas de EE.UU y seis países más

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

La medida busca impulsar el turismo, fortalecer la economía y mejorar la imagen internacional del país andino.

El gobierno de Bolivia anunció la eliminación del requisito de visa para ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania. La decisión busca facilitar el ingreso de turistas y dinamizar sectores clave como hotelería y gastronomía.



El canciller Fernando Aramayo explicó que la medida revertirá políticas migratorias de 2008 que, según el Ejecutivo, limitaron el flujo de visitantes y generaron pérdidas económicas. Se proyecta un aumento de ingresos por turismo de más de 320 millones de dólares entre 2026 y 2029.



La ministra de Turismo, Cinthya Yañez, indicó que desde la imposición de visados en 2007, Bolivia dejó de percibir aproximadamente 900 millones de dólares en ingresos potenciales. La exención se considera estratégica para atraer turistas y mejorar la competitividad regional.



El presidente Rodrigo Paz destacó que el cierre migratorio previo redujo las oportunidades de negocio y empleo, y aseguró que la coordinación con organismos públicos y privados permitirá posicionar a Bolivia como destino turístico líder en Sudamérica.



Como parte de la estrategia, el gobierno implementará campañas de promoción internacional, mejorará la infraestructura turística y reforzará la seguridad fronteriza, buscando que el turismo se consolide como un motor de desarrollo económico y cultural.