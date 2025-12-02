Seis muertos en choque de autos pero los conductores sobrevivieron

Martes, 2 de diciembre de 2025

Dos siniestros viales se registraron ayer en rutas correntinas dejaro seis víctimas fatales. Entre ambos hechos, cuatro mujeres perdieron la vida, además de un niño y un bebé en gestación. Los conductores de los cuatro vehículos sobrevivieron.



El primero de los hechos sacudió esta siesta a la zona rural de Esquina, en el paraje Santa Librada, cuando tras un violento choque entre una camioneta y un auto, murieron mujer embarazada, su bebé de ocho meses de gestación, otra mujer y un niño de 6 años y el segundo, sucedió en horas de la noche en el cruce de la localidad de Saladas, donde fallecieron dos mujeres tras el impacto entre un auto y un camión.



Esquina



Alrededor de las 14:20 horas, un trágico accidente tuvo lugar en la zona de Camino del Medio, específicamente en una ruta de ripio. El siniestro involucró a un automóvil y una camioneta, resultando en consecuencias devastadoras para varias personas.



En el auto, que operaba como remis, viajaban cuatro ocupantes: un hombre al volante, una mujer embarazada, un menor de edad y otra mujer. Lamentablemente murieron las dos mujeres, el chico de 6 años y el bebé que llevaba una de las mujeres en su vientre.



Por otro lado, en la camioneta solo viajaba un hombre que ha sido reportado fuera de peligro tras el incidente.



Los Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente al lugar de los hechos para brindar asistencia, junto con una ambulancia del hospital San Roque, que trasladó de urgencia al menor, al conductor del auto y a la mujer embarazada al centro médico para recibir atención urgente.



Además, se hizo presente la policía de la comisaría segunda y la dirección de tránsito de la municipalidad de Esquina para atender la situación y realizar las investigaciones necesarias. Se ha indicado que los fallecidos eran pasajeros del remis, lo que añade un elemento de tragedia al suceso.



Las causas del accidente están siendo investigadas por la justicia, que buscará esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.



Cuatro Bocas de Saladas



Dos mujeres perdieron la vida en el cruce de Las Cuatro Bocas de Saladas, tras el choque entre un auto Toyota Etios (color bordó) y un camión Sscania.



El siniestro vial se produjo anoche, cuando ambos vehículos impactaron en el mencionado cruce, dejando como saldo dos víctimas fatales.



Las primeras informaciones que se tienen sobre el siniestro vial, señalan que el camión Sscania era conducido por un hombre procedente de la ciudad de Resistencia (Chaco) con destino a la provincia de Buenos Aires.



El vehículo de menor porte era conducido por un hombre que sobrevivió, aunque terminó con fractura expuesta en una de sus piernas y fue trasladado al hospital.



En tanto, se supo que en el Toyota Etios viajaban cuatro personas integrantes de una familia oriunda de Zárate provincia de Buenos Aires.



En el lugar trabajaron bomberos de localidad de Saladas, efectivos de la Comisaría Regional Primera y Segunda, junto a peritos que tomar las evidencias del siniestro vial.