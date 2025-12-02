Trump convoca al Consejo de Seguridad para definir estrategia

Martes, 2 de diciembre de 2025

En medio de operaciones militares en el Caribe, Estados Unidos analiza próximos pasos frente al régimen de Nicolás Maduro.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió anoche con su Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la estrategia hacia Venezuela, tras semanas de creciente presión militar en el Caribe y recientes operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.



La Casa Blanca confirmó que la ofensiva busca “eliminar amenazas” antes de que lleguen al territorio estadounidense, aunque no se descarta una eventual intervención terrestre. Hasta ahora, los ataques se concentraron en el mar, donde han muerto 83 personas en operativos dirigidos a rutas de tráfico de drogas.



Trump y su equipo mantienen todas las opciones abiertas, mientras Caracas intensifica su retórica de defensa de soberanía. Nicolás Maduro calificó las acciones estadounidenses como un intento de derrocamiento y denunció interferencias en el sector petrolero, además de restringir operaciones de aerolíneas internacionales.



La respuesta del régimen chavista incluyó movilizaciones masivas en Caracas, lideradas por seguidores del oficialismo, y declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez alertando sobre amenazas a la soberanía y recursos nacionales.



Mientras tanto, Estados Unidos continúa evaluando medidas estratégicas en coordinación con altos mandos militares y legales, asegurando que cada acción se ajusta a la normativa internacional, en un clima de alta tensión regional que mantiene expectante a la comunidad internacional.