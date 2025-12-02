El hijo de “El Chapo” se declaró culpable de narcotráfico y lavado

Martes, 2 de diciembre de 2025

Joaquín Guzmán López admitió su responsabilidad en delitos de drogas y blanqueo de dinero; próxima audiencia será el 1 de junio.



Joaquín Guzmán López, hijo del célebre narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ayer ante la jueza Sharon Johnson Coleman en un tribunal de Chicago, Illinois, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.



La declaración ocurrió en la Sala 1241 del Everett McKinley Dirksen Federal Building, en medio de un proceso judicial que mantiene en foco a la facción de Los Chapitos, liderada por Guzmán López y sus hermanos, sucesores de la organización criminal de Sinaloa.



El acusado admitió también su participación en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, aunque la justicia estadounidense aclaró que no se le otorgarán beneficios por este hecho. La próxima audiencia fue fijada para el 1 de junio de 2026.



Tras su arresto en julio de 2024 en Texas, se intensificaron los enfrentamientos internos en Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza, que han dejado más de 1,200 muertos y alrededor de 1,400 desaparecidos en México, según reportes de seguridad.



La DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos atribuyen a Los Chapitos la producción y distribución de fentanilo hacia EE. UU., incluyendo la importación de precursores químicos, fabricación en laboratorios clandestinos y redes de lavado de dinero, consolidando así un poder narco transnacional que afecta directamente la crisis de drogas en Norteamérica.



