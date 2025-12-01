Consumían alcohol y uno estaba armado

Lunes, 1 de diciembre de 2025

En un bolso. Secuestraron una pistola calibre 22 y un cuchillo. Hay 10 demorados.



Un video que comenzó a viralizarse en redes sociales mostró a un grupo de muchachos consumiendo bebidas alcohólicas frente a un kiosco y uno de ellos habría hecho ostentación de que tenía un arma en un bolso.



Ante esta situación, efectivos de la comisaría de San Luis del Palmar, con apoyo de tropas del Grupo Táctico Operacional (GTO) de la URI, iniciaron un operativo que terminó con 10 demorados, el secuestro de un arma de fuego y un cuchillo.



El procedimiento se realizó en las últimas horas de la noche del sábado 29, en un kiosco situado por calle San Martín, dijeron ayer fuentes policiales. La comisión policial constató que un grupo compartía bebidas alcohólicas y, al parecer, habría estallado una discusión por cuestiones del momento. Los agentes pidieron a uno ellos que mostrara el contenido de un bolso y allí había una pistola Bersa calibre 22 con cartuchera, un cuchillo con vaina, un par de calzados y otros elementos.