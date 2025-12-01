"Peluquín" drogadicto amenaza con un cuchillo a los transeúntes

Un malviviente generó preocupación de unos vecinos, que avisaron al 911 que el joven, conocido por el alias de Peluquín, se hallaba muy alterado y desafiaba con un cuchillo a quien pasaba.



La intervención de los efectivos del destacamento San Marcos se concretó en la tarde del sábado 29, alrededor de las 18.30, en la zona de Hortencio Quijano e Igarzábal del barrio Juan XXIII, dijeron ayer fuentes policiales.



En una recorrida por los alrededores ubicaron a Peluquín, de 33 años. No podía coordinar sus movimientos y tenía dificultades para hablar, al parecer por consumo de estupefacientes. Tenía un cuchillo.



