 
Lunes, 1 de Diciembre de 2025 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
"Peluquín" drogadicto amenaza con un cuchillo a los transeúntes
Lunes, 1 de diciembre de 2025
Un malviviente generó preocupación de unos vecinos, que avisaron al 911 que el joven, conocido por el alias de Peluquín, se hallaba muy alterado y desafiaba con un cuchillo a quien pasaba.

La intervención de los efectivos del destacamento San Marcos se concretó en la tarde del sábado 29, alrededor de las 18.30, en la zona de Hortencio Quijano e Igarzábal del barrio Juan XXIII, dijeron ayer fuentes policiales.

En una recorrida por los alrededores ubicaron a Peluquín, de 33 años. No podía coordinar sus movimientos y tenía dificultades para hablar, al parecer por consumo de estupefacientes. Tenía un cuchillo.
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 