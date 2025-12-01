Mandiyú goleó en Goya y terminó primero en el Grupo 3

Lunes, 1 de diciembre de 2025

En el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Grupo 3 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur, el Deportivo Mandiyú cerró la primera fase con una victoria en condición de visitante ante Sportivo Surubí por 4 a 0.



En el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Grupo 3 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur, el Deportivo Mandiyú cerró la primera fase con una victoria en condición de visitante ante Sportivo Surubí por 4 a 0, para asegurarse el primer puesto de la zona con puntaje ideal.



Este encuentro tuvo un cambio de hora y de sede, ya que debido a las intensas lluvias que afectaron a la ciudad de Goya en la jornada del domingo, el cotejo que en un principio se iba a disputar en la cancha del Club Benjamín Matienzo, debió ser trasladado al estadio del Club Huracán de Goya, donde el "algodonero" pudo sacar adelante el partido para imponerse por 2 a 0, mediante las conquistas de José Sosa, Tomás González, Gustavo Ojeda y Lautaro Mendoza.



La apertura del marcador iba a llegar sobre el cierre de la primera parte, luego de una buena combinación de Hernán Valenzuela y Fabio Godoy por el sector derecho, para que la pelota luego de un rebote le termine quedando a José Sosa, que alcanzó a definir para poner en ventaja al "algodonero" a los 44´ de la primer tiempo.



En tanto que en el inicio del segundo, a los 5´ de penal Mariano "Toto" González pudo aumentar la ventaja para los dirigidos por Fabián "Bocha" Ponce por 2 a 0. Mientras que a los 32´, Gustavo Ojeda, en la puerta del área se acomodó y sacó un zurdazo al ángulo para poner el 3 a 0 para el "albo". En el final del cotejo, a los 47´, una buena jugada de Max Pared, que habilitó a Lautaro Mendoza, que esquivo al arquero, para estampar el 4 a 0 final.