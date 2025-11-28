La Cámara de Corrientes quiso poner fin la búsqueda de LOAN pero la Justicia le dijo NO

Viernes, 28 de noviembre de 2025

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió mantener activa la búsqueda de Loan Danilo Peña, luego de anular el plazo límite impuesto por la Cámara Federal de Corrientes para finalizar la investigación a fin de mes.

El fallo responde al pedido directo que los padres del niño realizaron ante los magistrados.



Los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña resolvieron por unanimidad que la causa continúe abierta, al considerar que aún resta producir pruebas decisivas y que la víctima permanece desaparecida. La decisión devuelve impulso a un expediente que investiga la sustracción y el ocultamiento del menor.



El tribunal fijó además fuertes críticas hacia el fallo correntino, calificándolo como arbitrario y carente de fundamento. Sostuvo que establecer un límite tan estricto contraviene las normas procesales, desatiende la complejidad del caso y puede comprometer obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de trata y protección de la niñez.



La resolución también tiene impacto sobre los imputados, entre ellos el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, además de otros involucrados señalados en etapas previas de la causa. Según los jueces, el estado actual del expediente exige continuar con diligencias pendientes, incluidos nuevos rastrillajes y peritajes.



Con esta medida, la investigación federal retomará fuerza en los próximos días. Para los padres de Loan, María Noguera y José Peña, la decisión representa un alivio y renueva las expectativas de obtener respuestas en un proceso que continúa siendo uno de los más sensibles y complejos del país.