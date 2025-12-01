Alemania y Polonia activaron misiles Patriot

Lunes, 1 de diciembre de 2025

Fuerzas aliadas pusieron en alerta sistemas de defensa ante la incursión de aviones rusos, mientras crecen tensiones diplomáticas en Europa central.



Un despliegue conjunto de Alemania y Polonia activó los sistemas de misiles Patriot tras detectar la aproximación de cazas rusos cerca del espacio aéreo polaco. Los aviones MiG-31 operaban desde el oeste de Ucrania, provocando la respuesta inmediata de las defensas aéreas.



Los lanzadores Patriot en el aeródromo de Rzeszów, estratégicamente ubicado cerca de la frontera polaco-ucraniana, podrían haber disparado sus misiles de manera inmediata, aseguraron fuentes militares. Este aeropuerto también funciona como centro logístico para enviar ayuda militar occidental a Ucrania.



El incidente coincide con un contexto diplomático tenso: Polonia canceló una reunión con Hungría tras la visita del primer ministro húngaro Viktor Orbán a Moscú, donde se reunió con Vladimir Putin. La medida refleja preocupación por la influencia rusa en la región.



Mientras tanto, Kiev sufrió un bombardeo masivo que dejó un muerto y 19 heridos, incluyendo niños. Se lanzaron 122 drones y dos misiles balísticos, de los cuales Ucrania logró interceptar 104, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.



Analistas destacan que la región enfrenta una escalada militar y diplomática simultánea, con operaciones de vigilancia y defensa aérea activadas para prevenir incidentes mayores y proteger la estabilidad de Europa Central.