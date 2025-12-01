Arranca el pago municipal con aumento este lunes

Lunes, 1 de diciembre de 2025

La Municipalidad inicia el pago de sueldos de noviembre con suba en el básico. El cronograma se extiende del 1 al 5 de diciembre.



La Municipalidad de Corrientes comenzará hoy el pago de los sueldos correspondientes a noviembre, que llegan con un nuevo incremento en el básico, según el acuerdo salarial firmado a principios de año en la Mesa Paritaria. El intendente Eduardo Tassano confirmó el cronograma a través de sus redes sociales.



La jornada de apertura estará destinada a los trabajadores de Higiene Urbana, mientras que el martes cobrarán los agentes con DNI finalizados en 0 y 1. El miércoles será el turno de quienes tengan documentos terminados en 2, 3 y 4; el jueves para los terminados en 5 y 6; y el viernes concluirá con los DNI 7, 8 y 9.



Para el personal Neike, el municipio informó que los agentes bancarizados tendrán disponibles sus haberes desde este lunes, mediante cajeros automáticos. En tanto, los trabajadores no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos, en Brasil 1269, donde se atenderá en doble turno.



El esquema para este grupo se ordenará también por terminación de DNI: hoy cobrarán los finalizados en 0, 1 y 2; el martes, los que tengan 3, 4, 5 y 6; y el miércoles, los documentos terminados en 7, 8 y 9.



Además, los Neike bancarizados que aún no cuenten con tarjeta de débito podrán percibir sus salarios en la sucursal del Banco de Corrientes de avenida Teniente Ibáñez, respetando las fechas del cronograma general. El municipio destacó que el objetivo es garantizar un proceso ágil y ordenado para todos los sectores.