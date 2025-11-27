Anselmo destacó los avances y oportunidades tras la misión a India

Martes, 25 de noviembre de 2025

El Ministro de Producción calificó como muy útil la gira realizada junto al Gobernador por Nueva Delhi y Mumbai. Hubo interés de empresarios indios en forestoindustria, alimentos, infraestructura y tecnología y una posible puerta a la carne de búfalo



El ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, realizó un balance exhaustivo de la gira comercial que encabezó junto al gobernador Gustavo Valdés en India, una misión que definió como "muy útil" por la calidad de los encuentros y la amplitud de oportunidades detectadas. La agenda se concentró en dos polos claves del país asiático, Nueva Delhi y Mumbai, donde mantuvieron reuniones con autoridades, cámaras empresarias, firmas importadoras y posibles inversores.



Según explicó Anselmo, el objetivo central fue posicionar a Corrientes como un actor competitivo dentro del mercado internacional y, al mismo tiempo, abrir caminos para atraer capitales hacia sectores estratégicos de la provincia. India, con un consumo creciente y una demanda sostenida de materias primas y alimentos, se presenta como un mercado prioritario para diversificar exportaciones.



Uno de los puntos más destacados fue el interés mostrado por los empresarios indios en la forestoindustria. La provincia expuso su potencial productivo, que incluye madera en rollo, madera aserrada y derivados industriales. Anselmo señaló que India ya compra madera a Argentina y Uruguay, pero está buscando ampliar ese abastecimiento. También llamó la atención la demanda sobre productos vinculados a la resina de pino, un segmento con valor agregado que Corrientes desarrolla.



En el área de alimentos, la receptividad fue igualmente alta. La carne de búfalo —un rubro poco explorado en el país pero con tradición en otros mercados asiáticos— surgió como una oportunidad concreta. El Ministro confirmó que la provincia está encaminándose hacia una apertura de mercado debido al incremento del rodeo correntino, que en los últimos años consolidó un volumen que permitiría proyectar exportaciones. Aun así, advirtió que será necesario impulsar la habilitación de frigoríficos exportadores, un proceso técnico que requiere tiempo y certificaciones específicas. "Las sensaciones son muy buenas, pero esto implica un trabajo sostenido", sostuvo.



El arroz y los cítricos también estuvieron en el centro de las consultas. India evaluó la posibilidad de incorporar proveedores alternativos que complementen su mercado interno, lo cual podría favorecer a productores correntinos que buscan expandir su presencia internacional. En paralelo, la delegación destacó la trazabilidad, la calidad sanitaria y los estándares productivos que la provincia implementa en estos rubros.



En materia de infraestructura, los funcionarios mantuvieron conversaciones con grupos de inversión de primer nivel interesados en proyectos de largo alcance. Si bien aún no se adelantaron detalles, Anselmo explicó que se trata de empresas acostumbradas a participar en grandes obras y que podrían encontrar en Corrientes un destino atractivo por su ubicación estratégica y su potencial logístico, especialmente para corredores productivos y rutas de exportación.



Otro tema relevante fue la tecnología y los servicios basados en conocimiento. El país asiático, uno de los principales exportadores globales del sector, mostró predisposición a explorar alianzas, transferencia tecnológica y soluciones que puedan ser aplicadas en procesos productivos correntinos. Para el Ministro, esto abre la puerta a oportunidades no solo comerciales sino de innovación, formación profesional y modernización de cadenas de valor.



De cara al futuro, Alselmo remarcó que la continuidad será clave. Tanto la embajada argentina en Nueva Delhi como el consulado en Mumbai seguirán trabajando para sostener los vínculos generados y canalizar los intereses detectados durante la misión. En Corrientes, en tanto, comenzará una etapa de articulación para poner en contacto a inversores indios con empresarios locales, productores y cámaras sectoriales, con el objetivo de facilitar rondas de negocios y evaluar proyectos concretos de exportación, importación e inversión.