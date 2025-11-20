Chofer de aplicación de viajes denunció un robo con cuchillo

Jueves, 20 de noviembre de 2025

A la siesta permitió el ascenso de un hombre para ir desde el barrio Santa María hasta el barrio Patono.

El chofer de una aplicación de viajes denunció ante la Policía ser víctima de un robo a punta de cuchillo por parte de un pasajero, quien lo llevó hasta las inmediaciones de un asentamiento de la zona sur de la capital, antes de ser amenazado de muerte.



Cuando estaban cerca de un asentamiento el pasajero sacó el arma blanca para arrimársela al cuello, mientras pedía dinero, celular y las llaves.



Según explicaciones del trabajador, el delincuente sustrajo un teléfono celular, las llaves del vehículo y no pudo quitarle dinero en efectivo porque no tenía en ese momento.



Al respecto, la Policía recibió todos los detalles posibles del ilícito e inició la investigación tendiente a localizar y detener al asaltante descripto como un sujeto de tez morocha y de contextura robusta.



Información conocida por diario época explica que el viaje del malviviente comenzó en la esquina de las calles Ciudad de Arequipa y Tierra del Fuego en el barrio Santa María.



Desde ese punto, alrededor de las 15:30, se trasladaron en un Fiat Cronos hasta la intersección de Sebastián Gaboto y Taragüí del barrio Patono.



Una vez que llegaron al destino inicialmente solicitado por el pasajero, esta persona pidió al conductor que lo llevara una cuadra más adelante.



Sin embargo, el chofer notó que el camino indicado lo llevaba hacia el interior de un asentamiento por lo cual tuvo algunas sospechas y entonces contestó que no podía ir más que hasta la dirección inicial.



En ese momento, el hombre que estaba sentado en el asiento trasero extrajo un cuchillo de entre sus prendas de vestir y apoyó la hoja sobre el cuello del conductor.



"Dame la plata, tu teléfono celular", dijo en tono agresivo. Ante semejante situación, el damnificado no ofreció resistencia.



El trabajador se mantuvo quieto hasta que el asaltante descendió del vehículo y se alejó caminando hacia el interior del asentamiento, no sin antes quitar la llave del auto para evitar que lo siguiera.



Conductor, según sus dichos, fue en busca de ayuda entre vecinos de la zona. Luego, una de estas personas alertó a la Policía a través del sistema de emergencias 911.



Unos pocos minutos más tarde concurrieron efectivos de la comisaría seccional Duodécima, quienes trasladaron al chofer asaltado y preservaron el vehículo hasta que un familiar del dueño acercó las llaves de un duplicado.



El denunciante aportó algunas características fisonómicas del maleante, mientras intentaban obtener algunos datos que habrían quedado registrados en la aplicación de viajes, aunque esto se vio dificultado debido a la sustracción del celular.



La causa bajo conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas en turno fue caratulada como un supuesto robo calificado.



Distintas áreas de Investigaciones colaboraban en procura de esclarecer el delito denunciado ante las autoridades.



Hasta el cierre de la presente edición no había detenido o sospechoso relacionado al caso, precisaron las fuentes consultadas.