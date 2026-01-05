Filtran chat íntimo de Martín Demichelis a joven modelo: "No puedo dejar de mirarte"

Lunes, 5 de enero de 2026

El periodista Ángel de Brito mandó al frente al exentrenador de River, quien al parecer le envió mensajes a la modelo Camila Debenedetti.



Tras su ruptura con Evangelina Anderson, el exentrenador de River, Martín Demichelis, enfrenta nuevas filtraciones sobre su vida privada, ya que este domingo, el periodista Ángel de Brito difundió un presunto intercambio de mensajes con una modelo que reavivó el debate sobre los motivos del quiebre familiar.



El DT atraviesa un inicio de 2026 convulsionado. A pesar de haber elegido las playas de Punta del Este para pasar unos días de relax junto a sus hijos, su nombre se convirtió en tendencia debido a la difusión de chats privados que lo vinculan con una joven modelo identificada como Camila Debenedetti.



En la captura del chat, que publicó De Brito en sus redes sociales, se puede leer un texto directo y sugestivo atribuido a Demichelis. "Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego", habría escrito el exentrenador del "Millonario", para que el contenido del mensaje no tardara en viralizarse y desatara todo tipo de especulaciones.



La exposición de estos mensajes se suma a una cadena de rumores que han rodeado al exdefensor desde que se confirmó su distanciamiento de Anderson. Incluso, recientemente fue relacionado con una joven en Mendoza, lo que alimentó las teorías sobre un comportamiento reincidente.



El clima se tensó aún más tras las versiones que vinculaban a Evangelina Anderson con el influencer Ian Lucas, algo que generó una visible incomodidad en Demichelis al ser consultado por la prensa.

Mientras tanto, la modelo y madre de sus hijos mantiene un perfil activo pero distante de su exmarido. Ante la consulta sobre una reconciliación, su respuesta fue contundente, descartando —al menos mediáticamente— cualquier chance de recomponer el vínculo en el corto plazo.



El caso sigue despertando un enorme interés en la opinión pública, dividida entre el apoyo a la familia y las críticas al accionar del DT.