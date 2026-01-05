Enzo Pérez tiene nuevo club y volverá a jugar la Copa Libertadores

Lunes, 5 de enero de 2026

El mediocampista de 39 años esquiva el retiro y tiene ganas de seguir demostrando su juego al máximo nivel.



Tras su salida de River y luego de varias semanas marcadas por la incertidumbre, Enzo Pérez alcanzó un principio de acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Argentinos Juniors. A los 39 años, el mediocampista mendocino continuará su carrera en la máxima categoría del fútbol argentino y volverá a disputar la Copa Libertadores.





El experimentado futbolista firmará un contrato que lo vinculará al club hasta diciembre de 2026, tras ponerse de acuerdo en la parte económica.



Nicolás Diez, técnico del Bicho, fue clave para concretar la operación. El DT insistió de manera constante para sumar la experiencia y jerarquía del futbolista, lo que llevó a la dirigencia a mejorar la propuesta inicial.



Enzo Pérez llega en condición de agente libre tras un último año en River con rendimiento irregular.



Disputó 38 partidos y fue titular en el cierre de la temporada ante Racing, aunque con el paso de los meses perdió protagonismo en la consideración de Marcelo Gallardo.



A fines de noviembre, Enzo Pérez cerró su segundo ciclo como jugador de River. "Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!", publicó el Millonario en sus redes sociales para despedirlo.



Ahora se sumará a un Argentinos activo en el mercado de pases, que ya aseguró la llegada de Gino Infantino a préstamo desde Fiorentina y está muy cerca de cerrar la incorporación del arquero chileno Brayan Cortés.