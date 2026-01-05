"Coky" no para de robar y el GRIM lo atrapó

Lunes, 5 de enero de 2026



Adrián "Coky" Galeano (26) fue autor de una "catarata" de robos en poco más de un mes. El 2 de enero quedó filmado cuando estaba con su hijito en una moto, violentando un automóvil en el barrio Molina Punta. Este 5 de enero, a la madrugada, volvió a



Alguien llamó al 911, acudió una patrulla con efectivos del GRIM 4 y se generó una persecución cuando lo vieron salir saltando un muro.



El delincuente fue alcanzado en Roberto Koch, entre Sara Sáenz de Torres y Carlos Castagnino. Ahí se resistió a golpes, hasta ser reducido y esposado. Buen actuar del GRIM 4.



En diciembre "Coky" fue autor de cinco robos pero estuvo apenas cuatro días detenido.



Este año ya lleva dos acciones ilícitas.



Con datos de Todo Policialess (Ig).