Estatales nacionales y trabajadores universitarios convocaron al paro

Miércoles, 19 de noviembre de 2025

ATE nacional llamó a una huelga en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. La medida de fuerza coincide con los no docentes universitarios, quienes para hoy se plegaron al reclamo de las federaciones.



Dos sectores convocaron al paro hoy. Los trabajadores universitarios se plegaron a una jornada de huelga por el desfinanciamiento de la educación superior. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), llamaron a una medida de fuerza en contra de la reforma laboral.



"La universidad pública está en emergencia y el Gobierno sigue mirando para otro lado", expresaron desde la Asociación de Trabajadores Universitarios Nacionales (ATUN), que se plegaron al paro nacional convocado para hoy por la federación. El llamado fue sin presencia en los lugares de trabajo, aunque, en algunos edificios de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) habrá guardias.



El motivo de la convocatoria es el pedido de la inmediata aplicación de la Ley Nacional de Financiamiento Universitario, que luego de haber superado vetos presidenciales, se promulgó pero el Ejecutivo Nacional lo mantiene en suspenso hasta tanto que el Congreso de la Nación no defina la fuente de financiamiento.



"El desfinanciamiento golpea fuerte a las universidades públicas y a sus trabajadoras y trabajadores. Por eso, exigimos la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, ya aprobada en el Congreso", expresaron desde el sindicato no docente. Indicaron que "la brecha entre lo que ofrece el Gobierno y lo que las universidades necesitan para funcionar es enorme". Indican que se requiere de al menos un 52% más de inversión para cubrir lo básico.



Desde el gremio, afirman que el PBI destinado al presupuesto cayó de manera sostenida en los últimos cuatro años. "Sin presupuesto suficiente no se actualizan salarios, se frena la investigación, se reducen becas y se paralizan obras y compras de equipamiento", señalan.



La jornada de lucha de ATUN coincide con la de ATE nacional. Los estatales realizaron la convocatoria al paro en contra de la reforma laboral que, según expresaron, está vinculado con el acuerdo con Estados Unidos. A la medida de fuerza también se plegaron las delegaciones provinciales de ATE, tras un plenario federal.



"Los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores acerca de los perjuicios que acarrea la legislación propuesta", afirmó el secretario general de ATE nacional Rodolfo Aguiar en referencia al proyecto que impulsa el Gobierno Nacional.



La Libertad Avanza espera contar con los números necesarios para aprobar la iniciativa en sesiones extraordinarias. Esperan poseer el consenso de los Gobernadores en la nueva conformación del Congreso de la Nación.



"Ejercer el derecho a huelga no es golpista, golpista es pretender gobernar al margen de la ley y contra la Constitución", respondió el dirigente gremial a las críticas vertidas y tras la denuncia que le realizare la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.



En Corrientes la convocatoria a la movilización se realizará a las 10. Frente al edificio de la Secretaría de Trabajo de la Nación, en la esquina de Bolívar y España, reclamarán por la reincorporación de trabajadoras cesanteadas del organismo.